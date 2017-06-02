Областная газета
Общество 2 июня 2017, 17:01

В Ивделе медведь устроил ДТП с участием двух автомобилей

Ивдель, ДТП, медведь

Животный мир уральский лесов очень богат. Иногда звери становятся причиной ДТП. Фото: Павел Ворожцов

Вчера около 8 часов утра на третьем километре автодороги Ивдель — Ивдель-1 на проезжую часть выбежал медведь. Из-за столкновения со зверем машину ВАЗ-2112 выкинуло на автомобиль «MITSUBISHI Lanser».

Как сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» Денис Шемонаев, медведь после столкновения с автомобилем убежал в лес. Людям повезло меньше. Пострадала женщина — пассажирка ВАЗа-2112. Её на скорой помощи доставили в больницу. Водителям двух столкнувшихся машин медицинская помощь не потребовалась.

Сейчас полиция Ивделя призывает местных жителей к осторожности, поскольку раненый зверь может быть особенно агрессивен. Его уже ищут охотоведы.

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Областная газета Свердловской области

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