В Ивделе медведь устроил ДТП с участием двух автомобилей

Животный мир уральский лесов очень богат. Иногда звери становятся причиной ДТП. Фото: Павел Ворожцов

Вчера около 8 часов утра на третьем километре автодороги Ивдель — Ивдель-1 на проезжую часть выбежал медведь. Из-за столкновения со зверем машину ВАЗ-2112 выкинуло на автомобиль «MITSUBISHI Lanser».

Как сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» Денис Шемонаев, медведь после столкновения с автомобилем убежал в лес. Людям повезло меньше. Пострадала женщина — пассажирка ВАЗа-2112. Её на скорой помощи доставили в больницу. Водителям двух столкнувшихся машин медицинская помощь не потребовалась.

Сейчас полиция Ивделя призывает местных жителей к осторожности, поскольку раненый зверь может быть особенно агрессивен. Его уже ищут охотоведы.