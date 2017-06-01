Областная газета
Общество 1 июня 2017, 17:50

Евгений Куйвашев выразил соболезнования Денису Паслеру в связи с кончиной его отца

Глава региона Евгений Куйвашев направил соболезнования председателю правления компании «Т Плюс» Денису Паслеру в связи с кончиной его отца Владимира Паслера.

«Закон жизни неумолим, и наши родители, как бы нам ни хотелось этого, не всегда будут рядом с нами. Владимир Эмильевич был сильным, умным, волевым человеком, многое сделавшим для развития предпринимательства в Северном управленческом округе. Он прожил насыщенную, интересную жизнь, пользовался большим уважением всех, кто знал его. Конечно, никакие слова не смогут уменьшить Ваше горе, тяжесть переживаний Вашей семьи. Мы все рано или поздно проходим через это. В этот горестный час скорблю вместе с Вами, уважаемый Денис Владимирович», – сказано в соболезнованиях.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская