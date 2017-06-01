Евгений Куйвашев выразил соболезнования Денису Паслеру в связи с кончиной его отца

Глава региона Евгений Куйвашев направил соболезнования председателю правления компании «Т Плюс» Денису Паслеру в связи с кончиной его отца Владимира Паслера.

«Закон жизни неумолим, и наши родители, как бы нам ни хотелось этого, не всегда будут рядом с нами. Владимир Эмильевич был сильным, умным, волевым человеком, многое сделавшим для развития предпринимательства в Северном управленческом округе. Он прожил насыщенную, интересную жизнь, пользовался большим уважением всех, кто знал его. Конечно, никакие слова не смогут уменьшить Ваше горе, тяжесть переживаний Вашей семьи. Мы все рано или поздно проходим через это. В этот горестный час скорблю вместе с Вами, уважаемый Денис Владимирович», – сказано в соболезнованиях.