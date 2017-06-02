Областная газета
Общество 2 июня 2017, 18:02

Свердловчане-северяне смогут выбирать между больницами ХМАО и Среднего Урала

Средний Урал, ХМАО, Евгений Куйвашев, Наталья Комарова, медпомощь

Теперь северянам открыты не только больницы Среднего Урала, но и ХМАО. Фото: Александр Зайцев

Жители северных территорий Среднего Урала отныне смогут выбирать, в какой больнице хотят получать высокотехнологичную медпомощь: в Свердловской области или в Ханты-Мансийском автономном округе. Соглашение об этом подписали сегодня на полях Петербургского международного экономического форума глава Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Как сообщает областной департамент информполитики, в первую очередь такая система будет работать в пользу жителей Пелыма и Ивделя. Зачастую им проще доехать до больниц соседнего северного региона, чем добираться на юг Свердловской области. Прислушавшись к просьбам северян, Евгений Куйвашев договорился с руководством ХМАО о том, чтобы жители северных территорий Среднего Урала были одновременно приписаны к медучреждениям как Свердловской области, так и ХМАО.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 июня)

Лев Решетников в 1952 году стал первым мастером спорта по баскетболу в Свердловской области. В «Уралмаше» он отыграл 14 лет (1945–1959). Фото: Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области – 3 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская