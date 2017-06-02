Средний Урал поднялся на два пункта в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата

Свердловская область поднялась на два пункта в группе «В» Национального рейтинга состояния инвестклимата. Этот рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив.
Напомним, в прошлом году Среднему Уралу впервые удалось войти в престижную группу «В» среди регионов с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса. Как сообщает областной департамент информполитики, нынче Свердловской области не только удалось удержать эту победу, но и улучшить свои позиции, поднявшись вверх. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.
Достигнутый результат сложился из большой работы по четырём направлениям: ослабление административных барьеров, развитие институтов поддержки бизнеса, создание необходимой инженерной инфраструктуры, а также целенаправленные усилия по увеличению числа малых и средних предприятий.