Областная газета
Экономика 2 июня 2017, 18:46

Средний Урал поднялся на два пункта в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата

Национальный рейтинг состояния инвестклимата, АСИ, Свердловская область

Руководители свердловских предприятий положительно оценили условия для создания новых производств на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область поднялась на два пункта в группе «В» Национального рейтинга состояния инвестклимата. Этот рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив.

Напомним, в прошлом году Среднему Уралу впервые удалось войти в престижную группу «В» среди регионов с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса. Как сообщает областной департамент информполитики, нынче Свердловской области не только удалось удержать эту победу, но и улучшить свои позиции, поднявшись вверх. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Достигнутый результат сложился из большой работы по четырём направлениям: ослабление административных барьеров, развитие институтов поддержки бизнеса, создание необходимой инженерной инфраструктуры, а также целенаправленные усилия по увеличению числа малых и средних предприятий.

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Областная газета Свердловской области

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