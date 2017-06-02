Фильм Алексея Федорченко покажут в специальной программе ММКФ

Ангелы революции. Кадр из фильма

Фильм свердловского режиссёра Алексея Федорченко «Ангелы революции» покажут в специальной фестивальной программе Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Октябрь в «Октябре».

В рамках программы, посвящённой столетию Октябрьской революции, можно будет увидеть как советские картины, к примеру, работы Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма, так и фильмы более молодых режиссёров.

В основном конкурсе ММКФ заявлены 11 фильмов: «Хохлатый ибис» (Китай), «Преисподняя» (Дания), «Селфи» (Испания), «Симфония для Аны» (Аргентина), «Звездачи» (Финляндия), «Апрельский сон длиной в три года» (Япония), «Обычный человек» (Южная Корея), «Лучший из миров» (Германия/Австрия), «Прыжок в воду» (Бангладеш/Индия) и всего две российские картины — «Карп замороженный» (реж. Владимир Котт) и «Купи меня» (реж. Вадим Перельман).

В жюри основного конкурса войдут финский режиссёр Йорн Йохан Доннер, испанский режиссёр Альберт Серра, иранец Реза Миркарими, а также итальянская актриса Орнелла Мути.

39-й Московский международный фестиваль в 2017 году состоится с 22 по 29 июня.