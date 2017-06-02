Соперником «Спутника» в ВХЛ будет клуб из Харбина - «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян»

В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/2018 примет участие китайский «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян» — фарм-клуб выступающего в КХЛ пекинского «Кунльлунь Ред Стар».

Таким образом, тесное партнёрство Свердловской области с провинцией Хэйлунцзян получит продолжение в сфере спорта — китайская команда в ходе регулярного чемпионата КХЛ побывает в Нижнем Тагиле и сыграет со «Спутником», а тагильчане, в свою очередь, побывают в Харбине.

Новичок уже объявил о подписании контрактов с пятнадцатью китайскими хоккеистами, ожидается также подкрепление из России.

Кстати, в ближайшее время ВХЛ может пополнить фарм-клуб екатеринбургского «Автомобилиста» — команда «Горняк» (Учалы).