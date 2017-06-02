Областная газета
Спорт 2 июня 2017, 19:04

Соперником «Спутника» в ВХЛ будет клуб из Харбина - «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян»

В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/2018 примет участие китайский «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян» — фарм-клуб выступающего в КХЛ пекинского «Кунльлунь Ред Стар».

Таким образом, тесное партнёрство Свердловской области с провинцией Хэйлунцзян получит продолжение в сфере спорта — китайская команда в ходе регулярного чемпионата КХЛ побывает в Нижнем Тагиле и сыграет со «Спутником», а тагильчане, в свою очередь, побывают в Харбине.

Новичок уже объявил о подписании контрактов с пятнадцатью китайскими хоккеистами, ожидается также подкрепление из России.

Кстати, в ближайшее время ВХЛ может пополнить фарм-клуб екатеринбургского «Автомобилиста» — команда «Горняк» (Учалы).

  • Опубликовано в №98 от 3.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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