Областная газета
Спорт 2 июня 2017, 19:57

Александр Шибаев остался единственным представителем Свердловской области на чемпионате мира по настольному теннису в Дюссельдорфе

Выступающий за клуб настольного тенниса «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев в паре с бывшим игроком этого клуба Кириллом Скачковым не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе в парном разряде. 

В четвертьфинале они проиграли южнокорейской паре дуэту из Южной Кореи Чон Ёнсик — Ли Сангсу со счётом 1:4 (12:10, 5:11, 5:11, 9:11, 9:11).

В одиночном разряде Шибаев в 1/32 финала со счётом 4:2 (7:11, 11:5, 3:11, 11:5, 12:10, 11:7) обыграл немца Рикардо Вальтера и теперь за выход в 1/8 финала россиянин поспорит с китайцем Фань Чжэньдуном.

Екатеринбуржец Григорий Власов и Яна Носкова из Нижнего Новгорода в 1/8 финала проиграли в миксте Маттиасу Карлссону и Матильде Экхольм (Швеция ) со счётом 2:4 (11:5, 7:11, 8:11, 10:12, 12:10, 5:11).

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Областная газета Свердловской области

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