За первые три месяца 2017 года в Свердловской области родились 154 двойни и одна тройня

Около 12,3 тыс. малышей родились в свердловских семьях за первые три месяца 2017 года. Фото: областной департамент информполитики

За январь – март 2017 года на Среднем Урале появились на свет около 12,3 тыс. детей. Среди них были 154 двойни и одна тройня.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ, среди малышей, родившихся в начале нынешнего года, насчитывалось свыше 6,3 тыс. мальчиков и почти 6 тыс. девочек.

За январь-март 2017 года Свердловское отделение Фонда социального страхования РФ перечислило в медучреждения Среднего Урала около 132,4 млн руб. в качестве оплаты по родовым сертификатам. Напомним, средства по программе «Родовый сертификат» идут на оплату труда медработников, обеспечение лекарствами рожениц, оснащение современным оборудованием женских консультаций, родильных домов и поликлиник, а также на дополнительное питание для беременных и кормящих женщин.