Из-за сильной грозы в четырёх муниципалитетах Среднего Урала сегодня ночью отключалось электричество

В течение 3 июня сотрудники МЧС продолжат наблюдать за ситуацией на Среднем Урале. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Из-за сильной грозы Сысертском, Белоярском, Кировградском и Артинском городских округах сегодня ночью отключалось электричество. Однако, благодаря оперативной работе энергетиков, к часу ночи 3 июня электроснабжение восстановили.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в целом объявленное ранее штормовое предупреждение подтвердилось. Наиболее сильные порывы ветра ощущались в Каменском городском округе – до 29 метров в секунду с градом во время грозы, в Камышловском городском округе и Алапаевском муниципальном образовании – до 28 м/с, в Ирбитском муниципальном образовании – до 27 м/с, в Верхнем-Дуброво – до 19 м/с.

Специалисты МЧС зафиксировали отдельные случаи падения деревьев. Кроме того, в некоторых муниципалитетах с кровли зданий сорвало незакреплённых должным образом конструкции. Однако сильных разрушений нет. Информации о людях, пострадавших в результате непогоды, на данный момент не поступало.

Впрочем, свердловчанам пока рано успокаиваться. Действие штормового предупреждения продлено на 3 июня. Синоптики сообщают о возможном усиления ветра до 25 м/с. Сохраняется вероятность выпадения града во время грозы.