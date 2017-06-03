Авторынок Екатеринбурга вышел из кризиса и растёт уже шестой месяц подряд

Свердловчане опять начали активно покупать автомобили. Фото: Александр Исаков

Затяжной кризис прошлого года позади. По данным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», уже шестой месяц подряд в Екатеринбурге наблюдается рост продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

За первые четыре месяца 2017 года в столице Урала продано более 11,8 тыс. машин. Это на 16% выше аналогичного показателя за прошлый год. Итоги апреля выглядят ещё более оптимистично: продано почти 3,4 тыс. новых автомобилей, что на 23% больше, чем было в апреле 2016 года.

Самыми покупаемыми автобрендами в Екатеринбурге остаются Lada, KIA и Renault. Причём все три лидера уже увеличили продажи более чем на 40%.

По словам директора агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаила Чаплыгина, именно эта тройка лидеров сейчас обеспечивает 44% от общего объёма продаж автомобилей в столице Урала.