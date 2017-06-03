Руководство Среднего Урала приобретёт квартиры для бюджетников в ЖК «Первый Николаевский»

Евгений Куйвашев обсудил с Владимиром Черкашиным будущее ЖК «Первый Николаевский». Фото: областной департамент информполитики

На полях Петербургского международного экономического форума глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с председателем Уральского банка Сбербанка России Владимиром Черкашиным, сообщает областной департамент информполитики. Итог состоявшегося разговора – правительство Свердловской области намерено приобрести квартиры для бюджетников в ЖК «Первый Николаевский».

Напомним, это жилой комплекс строится на улице Готвальда в Екатеринбурге. Из-за разорения застройщика его возведение было остановлено в течение длительного времени. В 2017 году Сбербанк согласился выделить кредит в один млрд руб. на достройку комплекса. Это было сделано для того, чтобы защитить права пайщиков, купивших квартиры в ЖК «Первый Николаевский».

– Сбербанк выступил оператором реализации проекта. Мы обязательно войдём нашими госпрограммами в поддержку строительства этого комплекса. Мы готовы купить часть квартир в «Николаевском» для работников бюджетной сферы, – сказал Евгений Куйвашев.

По его мнению, сейчас проект находится в руках надёжного инвестора. Владельцам квартир не стоит беспокоиться по поводу сроков предстоящего новоселья в новом жилье. Строители планируют не только скорое завершение долгостроя, но и возведение следующей очереди жилого комплекса.