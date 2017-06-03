На фестивале барбекю каждый желающий может научиться искусству вкусно готовить мясо. Фото: Алексей Кунилов

На Плотинке в Екатеринбурге проходит VII Международный фестиваль барбекю. Это яркое событие в сфере событийного туризма ежегодно организуется на Среднем Урале с 2011 года.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, в прошлом году этот кулинарный праздник занял в России третье место по итогам Национальной премии в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Организаторы мероприятия предполагают, что в течение трёх дней (со 2 по 4 июня) на фестивале побывают около 100 тыс. человек. В рамках этого мероприятия работает площадка Центра развития туризма Свердловской области «Уральское – самое вкусное!». Там свердловчане могут не только узнать о лучших туристических маршрутах по региону, но и принять участие в мастер-классах по росписи посуды или изготовлению кукол-оберегов.