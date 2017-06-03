Областная газета
Политика 3 июня 2017, 17:41

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил роль ИННОПРОМа для сотрудничества с Индией

Россия, Индия, ИННОПРОМ, Свердловская область, Дмитрий Рогозин, Евгений Куйвашев

В рамках ПМЭФ состоялась российско-индийская встреча. Фото: областной департамент информполитики

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча глав регионов России с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и премьер-министром Индии Наредрой Моди. Как сообщает областной департамент информполитики, в этом мероприятии принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе состоявшегося разговора Дмитрий Рогозин отметил значительную роль, которую сыграл ИННОПРОМ-2016 для укрепления связей России с Индией. Как отметил российский вице-премьер, на площадке уральской выставки Евгений Куйвашев от лица Свердловской области подписал соглашение со штатом Махараштра. В нынешнем году представители Среднего Урала вместе с коллегами из Московской области вошли в состав российской делегации, работавшей на промышленной выставке в Индии. Напомним, эту делегацию возглавлял глава  Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Областная газета Свердловской области

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