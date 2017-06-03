Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил роль ИННОПРОМа для сотрудничества с Индией

В рамках ПМЭФ состоялась российско-индийская встреча. Фото: областной департамент информполитики

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча глав регионов России с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и премьер-министром Индии Наредрой Моди. Как сообщает областной департамент информполитики, в этом мероприятии принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе состоявшегося разговора Дмитрий Рогозин отметил значительную роль, которую сыграл ИННОПРОМ-2016 для укрепления связей России с Индией. Как отметил российский вице-премьер, на площадке уральской выставки Евгений Куйвашев от лица Свердловской области подписал соглашение со штатом Махараштра. В нынешнем году представители Среднего Урала вместе с коллегами из Московской области вошли в состав российской делегации, работавшей на промышленной выставке в Индии. Напомним, эту делегацию возглавлял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.