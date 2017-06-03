Президент России Владимир Путин вручил Госпремию писателю Даниилу Гранину

В рамках вручения Госпремии Владимир Путин неформально пообщался с Даниилом Граниным. Фото: официальный сайт Кремля

Сегодня Президент России Владимир Путин вручил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Общаясь с писателем, глава государства напомнил наиболее запомнившееся ему высказывание из произведений Даниила Гранина: «Совесть – это как бы малое представительство Бога».

– Это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает нам о том, что в основе нашей жизни, нашего бытия должны лежать непреходящие ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести, – сказал Президент России.

Владимир Путин поблагодарил Даниила Гранина за то, что он своими книгами воспитывает в россиянах самые лучшие нравственные качества.