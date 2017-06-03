Грозовой фронт нарушил электроснабжение 16 территорий Среднего Урала

Энергетики и спасатели сейчас пытаются ликвидировать последствия стихийного бедствия. Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пронёсшийся сегодня над Средним Уралом грозовой фронт с сильным ветром нарушил электроснабжение 16 территорий Свердловской области. А в Староуткинске частично повреждены крыши нескольких частных жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, без электричества осталась часть жилых домов в Егоршино, Дегтярске, Полевском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Красноуральске, Ревде, Верхней Пышме, Горноуральском, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Сысертском, Белоярском городских округах и Слободо-Туринском муниципальном районе.

Аварийно-восстановительные бригады «Свердловэнерго» сейчас пытаются починить повреждённые стихией коммуникации и восстановить электроснабжение населённых пунктов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в Нижнем Тагиле и Староуткинске объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В целом на территории региона без света сейчас остаются около 38 тыс. человек.