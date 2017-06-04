Синоптики продлили штормовое предупреждение на 4 июня. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Сегодня, 4 июня, вновь прогнозируются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Силы и средства МЧС и муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ведут постоянный мониторинг погодных условий, дорожной ситуации и функционирования систем обеспечения жизнедеятельности населения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В период непогоды спасатели в очередной раз просят свердловчан без крайней необходимости не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы, а так же не пытаться найти укрытие под деревьями.

Обо всех происшествиях свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101», или по телефону доверия ГУ МЧС России по региону - 8(343)262-99-99.

Напомним, пронёсшийся вчера, 3 июня, грозовой фронт с сильным ветром нарушил электроснабжение 16 территорий Свердловской области. В Нижнем Тагиле и Староуткинске объявлен режим чрезвычайной ситуации.