В Нижний Тагил и Староуткинск прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий урагана

В Нижний Тагил и Староуткинск прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий урагана. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 3 июня, в Нижнем Тагиле и Староуткинске из-за урагана был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для устранения последствий и оказания помощи населению в территории прибыли ещё 170 спасателей из Екатеринбурга и посёлка Новогорного Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ликвидации последствий непогоды в Нижнем Тагиле задействовано 1 тыс. 387 человек и 267 единиц техники. В зону отключения электроэнергии попала Демидовская больница, которая была переведена на резервный источник питания.

Сегодня, 4 июня, с утра УК проводят обследование повреждённых кровель 26 многоквартирных домов, энергетики восстанавливают опоры линий электропередач и контактные трамвайные линии.

- В Нижнем Тагиле аварийно-восстановительные работы проводят 226 спасателей и 29 единиц техники. Они завершили работы по расчистке улиц и дорог от сотни поваленных деревьев. Восьми пострадавшим оказывается психологическая помощь, - рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, находящийся в городе.

Добавим, в посёлок Староуткинск прибыли ещё 75 спасателей. По оперативной информации, ветер повредил кровли 8 частных жилых домов, 45 опор ЛЭП. Спасатели, коммунальные службы и аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, чтобы оперативно привести города в порядок.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение на 4 июня.