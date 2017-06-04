Областная газета
Общество 4 июня 2017, 11:00

В Лондоне шесть человек погибли в результате терактов минувшей ночью

В Лондоне в ночь на 4 июня произошли два теракта на Лондонском мосту и на рынке района Боро. В результате погибли шесть человек, пострадали порядка 20 жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя шефа Скотленд-Ярда Марка Роули.

Вчера, 3 июня, около 22:08 (00:08 по московскому времени) в полицию поступило сообщение о наезде автомобиля на пешеходов на Лондонском мосту. Затем ТС направилось к рынку Боро-маркет. Трое подозреваемых пытались атаковать прохожих, вооружившись ножом.  

"Террористы были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию. Они имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами", - сообщил ТАСС заместитель шефа Скотленд-Ярда, отвечающий за антитеррористическую деятельность и проведение спецопераций. 

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Областная газета Свердловской области

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