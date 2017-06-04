Сегодня православные христиане отмечают праздник Святой Троицы. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 4 июня, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - день Святой Троицы. В 9:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом (Пасхи). Этот день в христианстве считается рождением Святой Церкви.

- В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, стоять в храме с цветами в руках. Украшение зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа, а во-вторых, должным посвящением Ему начатков весны, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Добавим, первый день Пятидесятницы - воскресение Церковь посвящает Пресвятой Троице, этот день в народе называется Троицыным днём. Второй день - понедельник посвящается Духу Пресвятого и называется Духовым днём.