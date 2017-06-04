На Среднем Урале около 16 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

На Среднем Урале около 16 тысяч человек остаются без света из-за непогоды. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По информации на утро 4 июня, на Среднем Урале около 16 тысяч человек остаются без света из-за непогоды. Наибольшее их число сохраняется в Нижнем Тагиле (3,5 тыс. жителей), Белоярском районе (2,5 тыс.), в Кушве (1,5 тыс.) и Староуткинске (1,5 тыс.), сообщает областной департамент информполитики.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и ведутся в круглосуточном режиме. По предварительным данным, вчера без света оказались порядка 100 тыс. человек по Свердловской области.

- Ситуация с электроснабжением региона находится на контроле врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и межведомственного штаба по обеспечению энергобезопасности. В Нижнем Тагиле неисправности на сетях устраняют более ста аварийных бригад ОАО «МРСК Урала» и АО «Облкоммунэнерго». Аварийно-восстановительные мероприятия в Староуткинске также ведутся силами шести бригад АО «Облкоммунэнерго», - рассказали в областном департаменте информполитики.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели и коммунальщики освобождают дороги от поваленных деревьев и вывозят мусор. Горожанам, чьи дома пострадали от непогоды, необходимо обратиться на «горячие линии»: (3435)25-78-83 (Нижний Тагил), (3435) 25-46-38, 25-44-49 (Горноуральский ГО). В посёлке Староуткинске жителям можно обратиться лично в администрацию по адресу: улица Советская, 1 а.

Напомним, вчера, 3 июня, в результате стихии режим ЧС был введён в Нижнем Тагиле и Староуткинске. В территории прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий непогоды.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение на 4 июня.