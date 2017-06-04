Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 15 июня. Фото: пресс-служба Кремля

Ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет 15 июня в 12:00 по московскому времени. Она будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", сообщает пресс-служба Кремля.

Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40 с телефонов российских операторов связи (на русском языке, объёмом не более 70 знаков). Принимать звонки из России будет Единый центр обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40, из-за границы позвонить в центр можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Обращения принимаются также в социальных сетях "ВКонтакте" (группа vk.com/moskvaputinu) и "Одноклассники" (группа ok.ru/moskvaputinu). В этом году через соцсети можно отправить видеоролик с вопросом. Организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" станет возможно через приложения "Москва – Путину" и "ОК Live", которые доступны в магазинах AppStore и GooglePlay. Отправить свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Добавим, вопросы принимаются с сегодняшнего дня и до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира. 15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Отметим, прямая линия 2017 года станет пятнадцатой для Владимира Путина. Прошлый эфир состоялся 14 апреля 2016 года и длился почти четыре часа.