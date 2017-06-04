В Нижнем Тагиле из-за урагана погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле вчера, 3 июня, вечером в результате обрушения дерева из-за урагана погиб мужчина. По данному факту следственный отдел по Тагилстроевскому району города СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку.

Установлено, что погибший мужчина - житель Екатеринбурга, находившийся в Нижнем Тагиле у родственников в гостях.

- В момент урагана мужчина был вблизи коллективного сада под названием Ольховка. Сильный порыв ветра обрушил на него дерево, от полученных повреждений пострадавший скончался. Организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для осмотра и выяснения деталей случившегося. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Добавим, по информации на утро 4 июня, на Среднем Урале около 16 тысяч человек остаются без света из-за непогоды. Наибольшее их число сохраняется в Нижнем Тагиле (3,5 тыс. жителей), Белоярском районе (2,5 тыс.), в Кушве (1,5 тыс.) и Староуткинске (1,5 тыс.).

Напомним, вчера, 3 июня, в результате стихии режим ЧС был введён в Нижнем Тагиле и Староуткинске. В территории прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий непогоды.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение на 4 июня.