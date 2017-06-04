В Верхотурье крестным ходом принесли икону Спаса Нерукотворного. Фото: Екатеринбургская епархия

В Верхотурье из села Красная гора крестным ходом принесли икону Спаса Нерукотворного к празднику Святой Троицы. Порядка 30 участников прошли молитвенным шествием 30 километров, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Весь год икона хранится в храме Нерукотворного образа Спасителя в Красной горе, а перед праздником Святой Троицы её крестным ходом несут в Свято-Троицкий собор Верхотурья, где она будет находиться до праздника святых Петра и Павла (12 июля). Возрождённый крестный ход в этом году прошёл одиннадцатый раз.

Согласно преданию, икона была спасаема от пожара в Свято-Троицкой церкви в 18 веке, упала с Троицкого камня в Туру и плыла до села Красная гора, где была обретена. С того времени икона Спаса Нерукотворного находилась в Красногорском селе, а на каждую Троицу её несут, украшенную цветами, на носилках в Верхотурье - на место её прежнего жительства.

Добавим, сегодня, 4 июня, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - день Святой Троицы.