На ликвидацию последствий урагана в Свердловской области выделят 100 миллионов рублей

На восстановление жилфонда области выделят не менее 100 миллионов рублей. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На ликвидацию последствий урагана в Свердловской области, который пронёсся 3 июня, выделят 100 млн руб. из резервного фонда регионального правительства. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Средства будут направлены на восстановление пострадавшего жилфонда области. По предварительным прогнозам, на проведение ремонтно-восстановительных работ потребуется не менее 100 млн руб. Полный перечень требующих ремонта объектов, объём предстоящих работ и смета на их выполнение будут сформированы к понедельнику, 5 июня.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске – здесь ураганом повреждено несколько десятков жилых строений. На территориях ведён режим ЧС, прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий непогоды. Сейчас проходит расчистка завалов, к ремонтным работам бригады приступят в понедельник. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение на 4 июня.