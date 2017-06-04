К концу дня энергетики планируют вернуть свет в дома всех свердловчан

К концу дня энергетики планируют вернуть свет в дома всех свердловчан. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

К концу сегодняшнего дня энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение в Свердловской области. На данный момент свет вернули в дома ещё трёх тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урал".

Без света остаются порядка 7 тыс. жителей ГО Нижний Тагил и небольших населённых пунктов в Белоярском ГО. Над ликвидацией последствий стихии работу ведут порядка 400 энергетиков, задействовано 147 единиц спецтехники.

Восстановительные работы в посёлке Лая Горноуральского ГО и близлежащих населённых пунктах будут проходить до поздней ночи из-за больших объёмов повреждения ЛЭП.

- В Нижнем Тагиле стихия нанесла самый серьёзный урон электросетевым объектам "МРСК Урала": изломы опор, траверсы, обрывы проводов. Для восстановительных работ в тёмное время суток персонал расчищал подъездные пути к линиям электропередачи. На Средний Урал в помощь направлены бригады из АО "Тюменьэнерго", ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", - рассказали в пресс-службе ОАО "МРСК Урал".

Добавим, жители региона могут уточнить информацию о ходе восстановительных работ по телефону горячей линии компании - 8 800 2501 22.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. В Нижнем Тагиле и Староуткинске ведён режим ЧС, прибыли ещё 170 спасателей для устранения последствий непогоды. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По распоряжению Евгения Куйвашева, на восстановление жилфонда области выделят 100 млн руб. из резервного фонда правительства.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение на 4 июня.