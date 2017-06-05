На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение до 6 июня. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение до 6 июня. Сегодня, 5 июня, синоптики вновь прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 5 июня, днём столбик термометра поднимется до +12...+17, в горах до +9. Ожидается облачность с прояснениями, ветер западный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В ночь на вторник похолодает до +2...+7.

Во вторник, 6 июня, днём синоптики прогнозируют температуру воздуха до +12...+17. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. В ночь со вторника на среду столбик термометра опустится до +2...+7.

В среду, 7 июня, днём будет до +13...+18. Ожидаются облачность с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге в начале недели днём температура воздуха не поднимется выше +16...+18, ночью - +5...+7. Ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

Добавим, обо всех происшествиях, связанных с непогодой, необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области - 8(343)262-99-99.