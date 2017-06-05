Крупный пожар произошёл в частном секторе в Екатеринбурге

В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус согрели три частных дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Дунайской поступило в 15:48. На площади 165 квадратных метров были повреждены три частных жилых дома и кузов автомобиля УАЗ "Патриот".

Как отмечают в ведомстве, в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 22 человека личного состава. В 16:20 огонь локализован, в 16:41 открытое горение ликвидировано, в 19:07 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.