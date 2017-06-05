Областная газета
Общество 5 июня 2017, 08:48

Крупный пожар произошёл в частном секторе в Екатеринбурге

Пожарный

В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус согрели три частных дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Дунайской поступило в 15:48. На площади 165 квадратных метров были повреждены три частных жилых дома и кузов автомобиля УАЗ "Патриот".

Как отмечают в ведомстве, в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 22 человека личного состава. В 16:20 огонь локализован, в 16:41 открытое горение ликвидировано, в 19:07 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

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Областная газета Свердловской области

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