Экс-замглавы Белоярского ГО Сергею Прохоренко огласили приговор

Белоярский районный суд 5 июня огласил приговор по делу бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Суд назначил чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строго режима и штрафом в размере 233 млн рублей. Кроме того, Прохоренко не сможет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Напомним, в администрации Белоярского ГО чиновник отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что в сентябре 2014 года Прохоренко воспользовался своим служебным положением и решил поспособствовать заключению и исполнению муниципальных контрактов для того, чтобы получить незаконную выгоду. Для этого он обратился к потенциальным подрядчикам с предложением выполнения работ и последующей их оплаты, но при условии передачи ему взятки в размере 10% от суммы будущих заключённых муниципальных контрактов.

С ноября по декабрь 2014 года деньги в размере около 33 млн рублей по оплате работ были перечислены на счет компании, после чего обвиняемый получил от директора фирмы взятку на общую сумму свыше 3,3 млн рублей.

Гособвинение просило для чиновника 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 210 млн рублей.

В пресс-службе регионального СКР отмечают, что директор фирмы-подрядчика и посредник, который передал деньги Сергею Прохоренко, освобождены от уголовной ответственности, поскольку они активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.