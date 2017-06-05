Минувшей ночью электроснабжение вернулось в дома более 10 тысяч свердловчан. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 5 июня энергетики вернули свет в дома более 10 тыс. свердловчан, пострадавших от урагана. По состоянию на утро 5 июня, без электричества остаются около 4 тыс. 300 потребителей региона, сообщает областной департамент информполитики.

В Нижнем Тагиле и Староуткинске без света остаются около двух тысяч человек, оставшиеся проживают в Серовском ГО, Кушве и нескольких населённых пунктах Белоярского района. Ситуация находится на особом контроле главы региона Евгения Куйвашева и областного штаба по обеспечению энергобезопасности.

На текущий момент в Нижнем Тагиле выполнен ремонт и установлены временные кровли на 50 многоквартирных домах. Ремонтно-восстановительные работы на пострадавших от стихии объектах жилфонда начинаются сегодня, 5 июня.

Напомним, 3 июня в результате стихии без электричества оказались более ста тысяч потребителей Свердловской области. К утру 4 июня без света оставались 16 тысяч свердловчан. В Нижнем Тагиле и Староуткинске введён режим ЧС. Из-за урагана в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По распоряжению Евгения Куйвашева, на восстановление жилфонда области выделят 100 млн руб. из резервного фонда правительства.

Отметим, синоптики Уральского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение до 6 июня.