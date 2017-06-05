Областная газета
Общество 5 июня 2017, 11:20

Рабочая неделя для россиян завершится трёхдневными выходными

Россия, отдых, июнь, выходные, День России, рабочая неделя, Федеральная служба по труду и занятости, Роструд

У свердловчан будет больше времени для отдыха с семьёй. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила россиянам, как они будут отдыхать в июне. Как сообщается, в этом году в связи с Днём России, который отмечается в понедельник, 12 июня, будет три выходных дня подряд. 

"В связи с государственным праздником будет три выходных дня подряд: суббота (10 июня), воскресенье (11 июня) и понедельник, на который выпадает нерабочий праздничный день, День России", - говорится в сообщении ведомства.  

Отметим, следующие длинные выходные ожидаются лишь в ноябре, с 4 по 6 ноября, в связи с Днём народного единства.

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Областная газета Свердловской области

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