В Камышлове будут судить бывшего директора «Водоканала»

Дело бывшего директора МУП «Водоканал-Камышлов» Сергея Сажаева передано в суд. Фото: Александр Исаков

Бывшего директора МУП «Водоканал-Камышлов» Сергея Сажаева, обвиняемого в присвоении и растрате в крупном размере, будут судить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.

Камышловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение Сажаеву. И направила уголовное дело для рассмотрения в Камышловский районный суд.

По данным следствия, чиновник, являясь директором предприятия, с мая 2012 года по декабрь 2015 года заключил фиктивные договоры возмездного оказания услуг, а деньги предприятия забирал себе.

Так, Сажаев дал указание главному бухгалтеру подготовить договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по подготовке и сдаче бухгалтерской отчётности, зная, что индивидуальный предприниматель не будет выполнять эти функции, а выполнение указанных работ входит в служебные обязанности сотрудников бухгалтерии.

Кроме того, были заключены фиктивные договоры на оказание услуг по квалифицированному и качественному обслуживанию потребителей, консультированию по телефону, заключению договоров, работе с имеющейся базой, выявлению дебиторской задолженности, формированию реестра потребителей, имеющих дебиторскую задолженность. При этом данные функции входили в служебные обязанности сотрудников предприятия и не требовали заключения специальных договоров, о чём бывший директор МУПа знал. После составления актов выполненных работ деньги по фиктивным договорам за якобы оказанные услуги передавались Сажаеву.

В результате незаконных действий Сергея Сажаева муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 960 тыс. рублей.