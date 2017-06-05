Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня эколога

Природа Урала очень красива. Её нужно сберечь для будущих поколений. Фото: Павел Ворожцов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём эколога. Напомним, этот праздник отмечается сегодня.

Как сообщает областной департамент информполитики, в программе «Пятилетка развития» вопросы защиты природы Среднего Урала займут большое место. Только в 2017 году в рамках Года экологии на территории Свердловской области будет реализовано свыше 40 природоохранных мероприятий. Речь идёт о восстановлении лесов и совершенствовании мониторинга положения дел на особо охраняемых природных территориях.

— Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на сохранение планеты для будущих поколений. Желаю вам энергии, оптимизма и новых успехов в вашем благородном деле, — обратился глава региона к экологам и волонтёрам, занимающимся природоохранной деятельностью.