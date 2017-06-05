После урагана в Нижнем Тагиле мародёры украли 300 метров оборванного электропровода

Провода привлекательны для мародёров. Фото: Александр Исаков

Злоумышленники в Нижнем Тагиле не постеснялись воспользоваться чужой бедой. Они похитили 300 м оборванного ветром провода.

Как сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго», энергетики сейчас в круглосуточном режиме занимаются восстановлением электроснабжения в Нижнем Тагиле и Староуткинске. В частности, им необходимо срочно заменить 40 поваленных ураганом опор для распределительной линии низкого напряжения (0,4 кВ).

— На данный момент уже восстановлена 21 воздушная линия напряжением 6-10 кВ из пострадавших 30, — рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

По его словам, на ремонтных работах заняты 19 бригад.