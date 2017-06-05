Авиакомпания «ВИМ-авиа» сократила чартерные рейсы из Екатеринбурга

Авиакомпания сокращает 12,8% чартерных рейсов от общего количества. Фото: Александр Зайцев

Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменяет в июне чартерные рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь. Об этом говорится на сайте компании.

«Просим пассажиров отменённых чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», - говорится в сообщении «ВИМ-Авиа».

По всей стране авиакомпания сокращает 12,8% чартерных рейсов от общего количества. В «ВИМ-Авиа» объясняют своё решение необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трёх воздушных судов с планового обслуживания.