В Верхней Пышме горит частный дом и надворные постройки на площади 300 квадратных метров

В Верхней Пышме горит частный дом и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Пышме горит частный дом и надворные постройки на площади 300 кв. м на улице Чернышевского. В течение получаса 34 спасателям удалось локализовать огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании частного дома поступило сегодня, 5 июня, в 12:10.

- Сильный ветер и плотная застройка способствовали быстрому распространению огня. Пожарным удалось отстоять от огня рядом стоящий дом, в котором огнём повреждена только кровля. В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники, работает два звена газодымозащитной службы, проложены две магистральные линии от пожарных гидрантов. Тушение огня продолжается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, по предварительной информации, пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняют пожарные дознаватели.

В ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают о необходимости в ветреную погоду соблюдать меры пожарной безопасности, так как при сильном ветре бытовые и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия. Напомним, телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.