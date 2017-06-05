Средний Урал вошёл в ТОП-3 регионов России с лучшим деловым гостеприимством

На ПМЭФ свердловчане рассказали коллегам из других регионов о мерах по поддержке бизнеса на Среднем Урале. Фото: областной департамент информполитики

Свердловская область поднялась на второе место (после Татарстана) в рейтинге делового гостеприимства регионов России. Этот рейтинг составлен «Клубом лидеров» и телеканалом «Россия 24».

Как сообщает областной департамент информполитики, такие сведения были оглашены на Петербургском международном экономическом форуме. «Клуб лидеров» объединяет наиболее успешных бизнесменов из 40 регионов России. Этот проект реализуется в партнёрстве с Агентством стратегических инициатив.

— Радует, что мы попали в тройку регионов, где созданы наилучшие условия по работе с бизнесом, планирующим открыть производство в нашем регионе, а также развита инфраструктура поддержки, — прокомментировал областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.