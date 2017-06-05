Следователи проверят среднеуральскую школу-призрак

СКР заинтересовался ситуацией в среднеуральской школе. Фото: пресс-служба СКР

В Свердловской области следователи заинтересовались школой №19 города Среднеуральска, работники которой 10 лет получают зарплату, хотя учреждение закрыто и находится на реконструкции. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

Проверка школы организуется после того, как об этой истории рассказали некоторые СМИ.

В рамках проверочных мероприятий следователи опросят руководство и сотрудников школы, представителей управления образования Среднеуральска. Кроме того, будет истребована и проанализирована необходимая бухгалтерская и хозяйственная документация, касающаяся вопросов оплаты труда сотрудников школы и проведения работ по её реконструкции.