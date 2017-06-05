Областная газета
Общество 5 июня 2017, 14:42

Каждый второй екатеринбуржец интересуется размером зарплаты коллег

Екатеринбург, опрос, портал, зарплата, размер, повышение, радость, зависть

Каждый второй екатеринбуржец интересуется размером зарплаты коллег. Фото: Алексей Кунилов

Каждый второй екатеринбуржец интересуется размером зарплаты коллег. Четверть горожан уже знают эти цифры, а вот 47% владеют такой информацией только о некоторых коллегах, согласно результатам опроса портала "Зарплата.ру". 

В исследовании приняли участие 1 тыс. 154 екатеринбуржца. Выяснилось, что лишь треть горожан (32%) радуются, когда их коллег повышают по службе. Каждый второй (53%) относится к этому нейтрально. При этом 13% респондентов расстраиваются, а 3% - испытывают разные эмоции, в зависимости от того, заслуженно ли это повышение.

Добавим, большинство - 62% из тех, кто не рад за коллег, тоже хотят повышения, но их не повышают. 28% считают, что их сослуживцы этого не заслуживают, 16% испытывают зависть.  

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Областная газета Свердловской области

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