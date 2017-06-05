Ольга Голодец: программу материнского капитала продлят до 2023 года

Программу маткапитала в России намерены продлить. Фото: Алексей Кунилов

Программу материнского капитала планируют продлить до 2023 года. Соответствующий законопроект внёс в правительство Минтруд России, об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что мы добьёмся результата. Это очень важная мера», - цитирует вице-премьера «Российская газета».

Напомним, материнский капитал действует в России с 2007 года как поддержка семей, в которых родился второй или последующий ребёнок. Первоначальная сумма была 250 тыс. руб., теперь она составляет 453 тыс. руб. По действующему законодательству, программа маткапитала должна завершиться в 2018 году. Но представители соцблока правительства не раз заявляли, что её необходимо продлить, и теперь, наконец, сделан практический шаг в этом направлении.

По данным Пенсионного фонда РФ, за десять лет существования программы материнский капитал получили 7,8 млн человек. Из них 4,2 млн потратили средства на улучшение жилищных условий, 380 тыс. – на обучение детей, 3,3 тыс. - на накопительную часть будущей пенсии матери. Менее сотни человек – на социальную адаптацию детей-инвалидов.