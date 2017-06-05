Евгений Куйвашев лично оценил масштаб разрушений после урагана в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев лично осмотрел разрушенные здания в Нижнем Тагиле. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня побывал в Нижнем Тагиле, пострадавшем от штормового ветра. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Вместе с мэром Нижнего Тагила глава региона посетил школу № 65. У этого здания ветром выдавило несколько окон и снесло часть крыши, фрагменты которой разлетелись на расстояние до 300 м. Кроме того, Евгений Куйвашев осмотрел дом по адресу Ленина, 57/2, у которого также сильно разрушена кровля. В целом по Нижнему Тагилу после разгула стихии нужно провести ремонт 197 многоквартирных домов и 26 социальных объектов. На один ремонт кровель потребуется около 70 млн рублей. Евгений Куйвашев поручил максимально быстро восстановить нормальную работу всех систем жизнеобеспечения города.

Одновременно по поручению главы региона в Староуткинск выехал областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.