Пушкин остаётся самым популярным писателем для россиян и русскоязычных жителей зарубежья. Фото: Александр Исаков

Александр Пушкин остаётся самым популярным писателем для россиян (его называют 42% респондентов) и русскоязычных жителей зарубежья (38%). Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

Специалисты опросили 1800 россиян и 1100 русскоязычных жителей зарубежья.

Первые строчки рейтинга любимых российских классиков после Александра Пушкина в обеих исследуемых группах заняли Лев Толстой (его назвали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18%), Фёдор Достоевский (16% и 22%). При этом россияне несколько чаще называли Сергея Есенина (15% и 10%), а жители других государств скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем наши соотечественники (12%).

Интересно, что в группе молодёжи (от 18 до 24 лет) почти каждый пятый (18%) увлекается Блоком. Группе респондентов, имеющим несколько высших образований, ближе творчество Толстого, Булгакова, Чехова, Достоевского, Солженицына, Салтыкова-Щедрина, Пастернака, а интерес к Пушкину у них ниже. При этом селяне больше, чем жители крупных городов, любят Пушкина и Есенина, а москвичи и петербуржцы чаще проявляют интерес к Чехову, Гоголю, Булгакову, Достоевскому.