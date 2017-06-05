Областная газета
Общество 5 июня 2017, 15:44

Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неправильные прогнозы

Владимир Пучков

Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Фото: пресс-служба МЧС России

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести материальную ответственность должностных лиц территориальных подразделений Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Об этом пишут «РИА Новости».

Пучков пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Напомним, в Москве 29 мая произошла гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром. В результате ЧП погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек.

После бури выяснилось, что большинство жителей Москвы и Подмосковья не получили SMS с предупреждением о бури. В МЧС заявили, что получателей сообщений выбирают мобильные операторы. Сотовые компании, в свою очередь, сообщили, что параметры рассылки определяются в МЧС.

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Областная газета Свердловской области

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