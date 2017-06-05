Областная газета
Общество 5 июня 2017, 16:41

Ураган на Среднем Урале лишил мужчину ног

ураган в Свердловской области

Падение дерева оказалось роковым. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Салде 42-летний мужчина пострадал от урагана, который пронёсся над Свердловской областью 3 июня. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, на мужчину упал тополь, сломав обе ноги в голенях.

Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на предпринятые попытки медиков спасти мужчине нижние конечности, ноги пришлось ампутировать.

«Инцидент произошёл на улице Народной стройки - в одном из старых районов Верхней Салды, где имеется большое количество старых тополей», - сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь следователи намерены дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную обрезку городских насаждений. В ходе проверки будет выясняться степень тяжести вреда, причинённого здоровью мужчины.

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Областная газета Свердловской области

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