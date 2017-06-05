Областная газета
Экономика 5 июня 2017, 17:00

Свердловские энергетики оценили свой ущерб от урагана в 20 миллионов рублей

Свердловская область, ураган, энергетики

Двое суток энергетики устраняли последствия урагана. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По предварительным оценкам экспертов, ущерб электросетевому комплексу ОАО «МРСК Урала» от шторма, пронёсшегося над Средним Уралом, составил около 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стихия нарушила в Свердловской области работу свыше 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, около 10 линий 35 кВ и привела к многочисленным обрывам проводов на распределительных сетях 6-10 кВ. Наиболее распространённые повреждения: излом опор и обрыв проводов.

Для того чтобы быстро справиться с разрушениями такого масштаба, свердловские энергетики пригласили на помощь коллег из соседних регионов — АО «Тюменьэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В общей сложности работали 120 бригад и 150 единиц техники.

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Областная газета Свердловской области

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