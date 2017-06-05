Свердловские энергетики оценили свой ущерб от урагана в 20 миллионов рублей

По предварительным оценкам экспертов, ущерб электросетевому комплексу ОАО «МРСК Урала» от шторма, пронёсшегося над Средним Уралом, составил около 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Стихия нарушила в Свердловской области работу свыше 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, около 10 линий 35 кВ и привела к многочисленным обрывам проводов на распределительных сетях 6-10 кВ. Наиболее распространённые повреждения: излом опор и обрыв проводов.
Для того чтобы быстро справиться с разрушениями такого масштаба, свердловские энергетики пригласили на помощь коллег из соседних регионов — АО «Тюменьэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В общей сложности работали 120 бригад и 150 единиц техники.