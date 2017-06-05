Областная газета
Общество 5 июня 2017, 17:23

За выходные инспекторы ГИБДД выявили в Екатеринбурге 550 нарушений правил использования тонировки

Машина с тонировкой

Передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь светопропускание не менее 70%. Фото: отдел по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД в минувшие выходные выявили более 550 автомобилей с превышением норм светопропускания стекол. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«В отношении нарушителей были составлены административные материалы по части 3 прим. 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму 500 рублей», - отмечается в сообщении.

Незаконную тонировку убирали на месте выявления правонарушения. Если сделать этого не получалось, водителю выдавали требование, обязывающее устранить её в течение 10 суток.

За два дня было выдано более 300 таких требований. Если водитель нарушит предписание, ему грозит штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Госавтоинспекции отмечают, что согласно государственным стандартам, передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь светопропускание не менее 70%.

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Областная газета Свердловской области

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