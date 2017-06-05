Премию «Нацбест» получила Анна Козлова из Москвы

Литературную премию «Национальный бестселлер» получила Анна Козлова за роман «F20». За победу в финале также боролся писатель из Екатеринбурга Сергей Беляков с романом «Тень Мазепы: Украинская нация в эпоху Гоголя».

Всего в коротком списке «Нацбеста» этого года было семь произведений. Помимо перечисленных там значились: книга «Патриот» Андрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Эта страна» Фигль-Мигля и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

Жюри конкурса в этом году возглавлял Константин Эрнст, также в судейскую коллегию вошли рэпер Баста, актриса Анна Ковальчук, режиссёр Борис Хлебников и писатель Леонид Юзефович.