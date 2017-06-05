Областная газета
Спорт 5 июня 2017, 18:54

Совет директоров ФК «Урал» пообещал в новом сезоне вывести клуб в первую десятку Премьер-Лиги

ФК "Урал", Евгений Куйвашев

ФК "Урал" намерен укрепить свои позиции в Премьер-Лиге. Фото: Александр Зайцев

На состоявшемся сегодня годовом заседании Совета директоров ФК «Урал» прозвучало обещание добиться, чтобы в новом сезоне клуб вошёл в первую десятку команд премьер-лиги. Одновременно члены Совета директоров ФК «Урал» поблагодарили главу региона Евгения Куйвашева за поддержку спорта.

Как сообщает областной департамент информполитики, на том же заседании был утверждён бюджет клуба на сезон-2017/18. Он остался на том же уровне, что и в нынешнем сезоне.

— Мы очень благодарны главе Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву за то, что он уделяет большое внимание развитию футбола в нашем регионе, — подчеркнул председатель Совета директоров ФК «Урал» Александр Левин.

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Областная газета Свердловской области

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