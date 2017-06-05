Игрок сборной России ушла из «УГМК»

Форвард Мария Черепанова, выступавшая в составе екатеринбургского клуба «УГМК» два сезона, продолжит карьеру в оренбургской «Надежде».

Баскетболистка, которая в отборочном турнире к чемпионату Европы была одним из лидеров сборной России, своё решение покинуть «лисиц» аргументировала тем, что хочет иметь больше игрового времени.

В то же время в обратном направлении, из Оренбурга в Екатеринбург, проделали путь разыгрывающая Елена Беглова и атакующий защитник Татьяна Петрушина, уже сыгравшая за «УГМК» в 2011–2012 годах.

Напомним, что в составе сборной России, которая готовится к стартующему 16 июня в Праге чемпионату Европы, находятся также игроки «УГМК» Евгения Белякова и Наталья Виеру.

Сборная России первый матч в групповом турнире сыграет с командой Латвии (16 июня), а также встретится со сборными Бельгии (17-го) и Черногории (19-го). Всего в турнире примут участие 16 команд, поделённых на четыре квартета. Победители групп напрямую попадут в четвертьфинал, а вторые и третьи команды сыграют в 1/8 финала.