Илья Захаров вновь возглавил горизбирком Екатеринбурга

Илья Захаров в течение пяти лет будет руководить горизбиркомом Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Илья Захаров вновь избран председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Такое решение принято на состоявшемся сегодня первом заседании нового состава горизбиркома.

Как сообщили в пресс-службе горизбиркома, одновременно сохранили свои должности заместитель председателя Руслан Дворецкий и секретарь Вадим Антошин.

Напомним, полномочия сформированного сейчас состава горизбиркома продлятся пять лет. На это время придётся несколько значимых для Екатеринбурга избирательных компаний.