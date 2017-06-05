Илья Захаров вновь возглавил горизбирком Екатеринбурга

Илья Захаров вновь избран председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Такое решение принято на состоявшемся сегодня первом заседании нового состава горизбиркома.
Как сообщили в пресс-службе горизбиркома, одновременно сохранили свои должности заместитель председателя Руслан Дворецкий и секретарь Вадим Антошин.
Напомним, полномочия сформированного сейчас состава горизбиркома продлятся пять лет. На это время придётся несколько значимых для Екатеринбурга избирательных компаний.