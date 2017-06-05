Областная газета
Политика 5 июня 2017, 19:30

Илья Захаров вновь возглавил горизбирком Екатеринбурга

Илья Захаров, Екатеринбург, горизбирком

Илья Захаров в течение пяти лет будет руководить горизбиркомом Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Илья Захаров вновь избран председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург». Такое решение принято на состоявшемся сегодня первом заседании нового состава горизбиркома.

Как сообщили в пресс-службе горизбиркома, одновременно сохранили свои должности заместитель председателя Руслан Дворецкий и секретарь Вадим Антошин.

Напомним, полномочия сформированного сейчас состава горизбиркома продлятся пять лет. На это время придётся несколько значимых для Екатеринбурга избирательных компаний.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 июня)

Одна из фотографий, сделанных Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. На сцене – лидер «Р-клуба» Егор Белкин, который вообще-то – по паспорту – Игорь… Фото: Олег Ракович
Этот день в истории Свердловской области – 6 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская