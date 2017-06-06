Областная газета
Общество 6 июня 2017, 07:40

В Росгидромете ответили на предложение МЧС наказывать синоптиков за неправильные прогнозы

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В Росгидромете ответили на предложение МЧС наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Фото: Павел Ворожцов

В Росгидромете ответили на предложение МЧС наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова. 

По информации Анатолия Цыганкова, в организации уже есть практика лишения премий сотрудников за неправильные прогнозы, поэтому в дополнительных штрафах нет необходимости. К тому же, он отметил, что у синоптиков небольшая зарплата.

Напомним, в Москве 29 мая произошла гроза с ураганным ветром. В результате ЧП погибли 15 человек в Москве и Московской области, пострадали около 200 человек. После бури выяснилось, что большинство жителей столицы и Подмосковья не получили SMS с предупреждением о непогоде. В МЧС заявили, что получателей сообщений выбирают мобильные операторы. Сотовые компании, в свою очередь, сообщили, что параметры рассылки определяются в МЧС.

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Областная газета Свердловской области

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