В Росгидромете ответили на предложение МЧС наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Фото: Павел Ворожцов

В Росгидромете ответили на предложение МЧС наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По информации Анатолия Цыганкова, в организации уже есть практика лишения премий сотрудников за неправильные прогнозы, поэтому в дополнительных штрафах нет необходимости. К тому же, он отметил, что у синоптиков небольшая зарплата.

Напомним, в Москве 29 мая произошла гроза с ураганным ветром. В результате ЧП погибли 15 человек в Москве и Московской области, пострадали около 200 человек. После бури выяснилось, что большинство жителей столицы и Подмосковья не получили SMS с предупреждением о непогоде. В МЧС заявили, что получателей сообщений выбирают мобильные операторы. Сотовые компании, в свою очередь, сообщили, что параметры рассылки определяются в МЧС.